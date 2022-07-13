Астрахань, , 14:46 — REGNUM В Астраханской области 13 июля выявлены 35 пациентов с коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 32 человека. Всего на территории региона выявлено 118 тыс. 342 положительных результата исследования.

114 тыс. 602 человека выписаны после курса лечения, в том числе два — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 19 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.