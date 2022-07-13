Лос-Анджелес, США, , 14:45 — REGNUM Американский актёр Брэдли Купер состоит в отношениях с политической активисткой Хумой Абедин. Об этом 13 июля пишет Page Six, ссылаясь на свои источники.

Цитата из к/ф «Звезда родилась». реж Брэдли Купер. 2018. США

По словам инсайдеров, помощница кандидата в президенты Хиллари Клинтон и бывшая жена осуждённого политика Энтони Вайнера уже несколько месяцев встречается с Купером. Согласно данным издания, пару познакомила их общая подруга, редактор Vogue Анна Винтур.

ИА REGNUM напоминает, что с 2015 по 2019 год Брэдли Купер состоял в отношениях с российской моделью Ириной Шейк (Ирина Шайхлисламова). У них есть общая дочь Лея.

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