Сеул, 13 июля, 2022, 14:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 292 человека. Об этом 13 июля сообщает MoneyS со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 13 июля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 073 538 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 366 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 637 338 человек. Уровень полной вакцинации составил 87%.

«Бустерную» дозу получили 2354 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 395 165 человек.

Среди лиц старше 60 лет четвертую дозу вакцины получили 20 319 человек. В общей сложности четвертую дозу вакцины получили 4 563 525 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 40 266 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 602 109.

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