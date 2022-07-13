Брянск, , 14:50 — REGNUM Новую специализированную технику организациям, работающим в сфере ЖКХ и транспортного обслуживания, передали 13 июля в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Техника для Брянска https://bga32.ru

Муниципальный автопарк пополнили 19 единиц техники. Больше всего — 16 комбинированных машин — передали в дорожное управление Брянска, чистоту на улицах будут наводить фронтальные и универсальные погрузчики с навесным оборудованием, а также пескоразбрасыватели.

Ещё шесть новых машин вручили «Брянскавтодору» для работы в районах Брянской области.

До конца 2022 года для Брянска закупят коммунальную технику на общую сумму более 75 млн рублей: восемь единиц передадут городскому дорожному управлению, семь — горводоканалу.