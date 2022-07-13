Элиста, , 14:44 — REGNUM В Калмыкии планируется капитально отремонтировать около 20 мостов, находящихся в аварийном состоянии. Об этом сообщил журналистам министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии Антон Рубанов.

Дорожные работы

«До конца этого года мы намерены разработать проектно-сметную документацию для проведения капремонта 18 мостов республики, признанных аварийными. Программа «Ремонт мостовых сооружений Республики Калмыкия в 2022–2024 годы» рассчитана на три года, но при поддержке Росавтодора планируем привести их в нормативное состояние за текущий и следующий год, то есть с опережением графика на год», — цитирует главу ведомства ТАСС.

Три проекта ремонта путепроводов ждут заключения госэкспертизы. В ближайшее время планируется начать выбор подрядной организации. Стоимость ремонта трёх мостов в районе Улан Зуха на трассе Элиста — Арзгир — Минеральные воды, на подъезде от трассы Р-216 к посёлку Вознесеновка и через Яшкульский район оценивается в 100 млн рублей.