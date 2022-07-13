Лондон, 13 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс опроверг информацию о том, что в кампании поддержки бывшего министра финансов Риши Сунака, претендующего на премьерское кресло, используются «грязные трюки». Об этом он заявил каналу Sky News.

Number10.gov.uk Резиденция премьер-министра Великобритании

Его слова прозвучали в ответ на то, что министр культуры Надин Доррис, поддержавшая кандидатуру министра иностранных дел Лиз Трасс, обвинила команду бывшего канцлера казначейства в применении «темных искусств», чтобы помочь британскому политику Джереми Ханту пройти в следующий тур, так как «команда Риши» будто бы считает, что Сунак победит Ханта в финальном туре партийного голосования.

Шэппс, который выбыл из гонки, чтобы поддержать Сунака, сказал Sky News: «В данном случае этого просто не было. Джереми Хант сам сказал, что все, кто указан в его заявке, — это люди, очень близкие к его кампании. Так что даже он это опроверг».

Шэппс также отверг обвинение министра по вопросам Brexit Джейкоба Рис-Могга, сторонника Трасс, о том, что Сунак — «социалистический канцлер».

«Очевидно, что человек, который консерватор в фискальных вопросах, который хочет сократить долг и дефицит… сама мысль о том, что это социалист, явно не соответствует действительности», — сказал он.