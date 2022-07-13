Дербент, Дагестан, 13 июля 2022, 14:43 — REGNUM Дагестану предоставят из федерального бюджета денежные средства на решение проблемы водоснабжения города Дербента. Правительство РФ подписало распоряжение о выделении 2,1 млрд рублей. Об этом сообщил 12 июля директор департамента реализации госпрограммы социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Камиль Бексултанов, побывавший с рабочей поездкой в республике.
Ранее глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов сообщал, что город получит на свое развитие в ближайшие годы 183 млрд рублей. Денежные средства поступят из федерального и республиканского бюджета, а также от частных инвесторов.
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