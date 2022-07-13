Дербент, Дагестан, 13 июля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Дагестану предоставят из федерального бюджета денежные средства на решение проблемы водоснабжения города Дербента. Правительство РФ подписало распоряжение о выделении 2,1 млрд рублей. Об этом сообщил 12 июля директор департамента реализации госпрограммы социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Камиль Бексултанов, побывавший с рабочей поездкой в республике.

Samovar.travel Дербент

«На прошлой неделе вышло распоряжение правительства о выделении средств на строительство водовода Кайтаг-Дербент. Работы уже ведутся, завершить строительство планируем в 2025 году. Новый водовод протяженностью более 30 км — это чистая вода без перебоев для жителей Дербента. Он поможет сократить текущий дефицит воды на 24 тыс. кубометров в сутки», — приводит слова Бексултанова пресс-службе администрации главы Дагестана.

Ранее глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов сообщал, что город получит на свое развитие в ближайшие годы 183 млрд рублей. Денежные средства поступят из федерального и республиканского бюджета, а также от частных инвесторов.