Екатеринбург, , 15:31 — REGNUM Свердловские учителя продолжат получать надбавки за классное руководство. На эти цели региону выделят 7 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Деньги (сс) CWitte

Предполагается, что до 2024 года выплаты продолжат получать 24 тысяч педагогических работников Среднего Урала. Выплаты также предусмотрены классным руководителям кадетских и коррекционных школ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, доплату в пять тысяч рублей классные руководители получают с сентября 2020 года.