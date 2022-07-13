Воронеж, 13 июля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Дожди, грозы и град прогнозируются в Воронежской области 14 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ливень. 1963

«В период с 06:00 до 18:00 часов 14 июля 2022 года по Воронежской области и в городе Воронеже ожидаются неблагоприятные погодные условия: кратковременные дожди, местами грозы, град, порывы ветра 15-20 м/с», — предупредили в МЧС.

Спасатели просят жителей корректировать планы в соответствии с прогнозом, соблюдать осторожность.

Как напоминает ИА REGNUM, сильный ливень в сочетании с ветром обрушился на районы Воронежа 10 июля. Жители сообщали о поваленных деревьях и упавших ветках.