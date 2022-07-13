Москва, , 14:42 — REGNUM Ничего удивительного в «признании» бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона о своём участии в подготовке госпереворотов в других странах. Об этом 13 июля заявил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

«Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сделал, как у нас пишут, «признание» в «участии США в подготовке государственных переворотов в других странах», и на Смоленской удивились, заявив, что сказанное Болтоном требует «реакции и разбора». Мол, не помним, чтобы когда-либо занимающий высокие посты в США человек прямым текстом рассказывал о подобном… По-моему, здесь удивляться нечему», — подчеркнул эксперт.

Демурин пояснил, что «весь XX век — это век организации американцами свержения неугодных им правительств и постановки послушных им режимов».

«Роль США в организации госпереворота в России в феврале 1918 года невелика, но вот в усилиях по свержению советской власти они были на первых ролях. Режиму Колчака именно они помогли на время воцариться в Сибири. И это за тысячи километров от американских границ», — напомнил обозреватель.

По его словам, о близких к США регионах в данной связи можно говорить бесконечно: доктрина Монро именно об этом.

«Неудобные Вашингтону правительства в Латинской Америке свергались задолго до того, как в их программах появилась социалистическая составляющая, но после этого Вашингтон действовал в их отношении с особым остервенением. То же самое во второй половине XX века США творили в Азии и Африке. И никогда, в том числе в отношении Советского Союза и потом постсоветского пространства, США не переставали действовать «смачно и нагло» — просто некоторые намеренно этого не замечали. Украина тому пример: «заметили», когда для купирования подрывной работы американцев понадобилось применение военной силы», — добавил Демурин.

Эксперт выразил надежду на то, что «разбор» всей этой деятельности США по всему миру, возобновлённый в последние годы, «там, где он должен вестись», ведётся.

«Да и в МИДе знают, «в каких таких других точках земного шара США планировали государственный переворот». А чтобы реакция впредь была своевременной, а лучше — упреждающей, надо навсегда выкорчевать у нас в политических кругах горбачёвско-ельцинские надежды на партнёрство с условным «другом Биллом» или «другом Трампом», — считает Михаил Демурин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в ходе интервью на телеканале CNN сделал признание, что участвовал в организации государственных переворотов в других странах. Он подчеркнул, что для подготовки госпереворота не нужно «обладать блестящим умом».