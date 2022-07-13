Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер команды Зенит Сергей Семак

Отмечается, что новое соглашение клуба с 46-летним специалистом рассчитано на три года.

Напомним, Семак стал главным тренером «Зенита» в мае 2018 года. Под его руководством клуб четыре раза стал чемпионом России, завоевал Кубок России страны и трижды выиграл Суперкубок страны.