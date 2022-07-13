* ИГ — запрещённая в России организация

Каир, , 14:49 — REGNUM Подразделения вооруженных сил Египта, при поддержке местного бедуинского ополчения, провели спецоперацию на Синайском полуострове. Об этом 13 июля сообщает Masry-al-Youm со ссылкой на заявление «Союза синайских племён».

Египет армия

По последним данным, в ходе операции были ликвидированы несколько боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ещё двое боевиков были арестованы и переданы службам безопасности страны.

«Наши бойцы из Союза синайских племён и подразделений египетских вооруженных сил, и при поддержке военно-воздушных сил ликвидировали террористическую угрозу в центральных районах Синая. В ходе операции был обнаружен подпольный завод по производству снарядов, ракет и РПГ, а также склады и транспорт террористов», — говорится в заявлении египетских ополченцев.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.