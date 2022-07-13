Москва, 13 июля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В данный момент руководитель Росавиации Александр Нерадько находится на больничном, проходя реабилитационный курс. Об этом 13 июля рассказал журналистам в пресс-службе ведомства.

Www.e-mordovia.ru Александр Нерадько и Владимир Волков

Отмечается, что ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что глава Росавиацию перенес операцию, являются несоответствующими действительности.

«Руководитель Росавиации на больничном. Проходит курс реабилитации. Факты в СМИ об операции не соответствуют действительности. Руководитель Росавиации постоянно находится на оперативной связи и осуществляет контроль деятельности агентства», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля Росавиация продлила запрет на полёты в аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика до 18 июля.