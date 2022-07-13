Вашингтон, 13 июля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Южнокорейская группа BTS продолжает входить в чарт Billboard 200 четвертую неделю подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на американский еженедельник Billboard.

Jordan Strauss Южнокорейская группа BTS

Согласно опубликованным данным, новый альбом группы «Proof», выпущенный 10 июня, занял 17-ю строчку рейтинга. За неделю альбом опустился на четыре ступени.

Данный альбом также возглавил чарт World Albums, занял пятое место в чартах Top Album Sales и Top Current Album Sales, а также 11-е место в чартах Tastemaker Albums и Canadian Albums.

Между тем совместный сингл Чонгука и американского певца Чарли Пута «Left and Right» продолжает удерживать 47-е место в чарте Billboard Hot 100 вторую неделю подряд.

А сольный хит другого участника группы J-Hope «More» занял 82-ю строчку чарта Billboard Hot 100.

Billboard 200 — список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США.

Billboard Hot 100 — еженедельно публикуемый американским журналом Billboard хит-парад ста наиболее популярных в США песен. Фактически он является официальным хит-парадом США — самого крупного национального музыкального рынка в мире.