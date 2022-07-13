Новый альбом южнокорейской группы BTS держится в чарте Billboard 200
Вашингтон, 13 июля, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Южнокорейская группа BTS продолжает входить в чарт Billboard 200 четвертую неделю подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на американский еженедельник Billboard.
Согласно опубликованным данным, новый альбом группы «Proof», выпущенный 10 июня, занял 17-ю строчку рейтинга. За неделю альбом опустился на четыре ступени.
Данный альбом также возглавил чарт World Albums, занял пятое место в чартах Top Album Sales и Top Current Album Sales, а также 11-е место в чартах Tastemaker Albums и Canadian Albums.
Между тем совместный сингл Чонгука и американского певца Чарли Пута «Left and Right» продолжает удерживать 47-е место в чарте Billboard Hot 100 вторую неделю подряд.
А сольный хит другого участника группы J-Hope «More» занял 82-ю строчку чарта Billboard Hot 100.
Billboard 200 — список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США.
Billboard Hot 100 — еженедельно публикуемый американским журналом Billboard хит-парад ста наиболее популярных в США песен. Фактически он является официальным хит-парадом США — самого крупного национального музыкального рынка в мире.