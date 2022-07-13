Екатеринбург, , 14:39 — REGNUM Уровень регистрируемой безработицы в Свердловской области опустился ниже 1%. На учёте в центре занятости находятся 20 331 свердловчанин, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Безработица. Вакансий нет Иван Шилов © ИА REGNUM

Уровень безработицы в регионе находится на отметке в 0,96%. В январе 2022 года он составлял 1,1%.

В Свердловской области растёт спрос на работников обрабатывающих производств и сферы торговли. Требуются водители, продавцы-консультанты, кондитеры и дизайнеры. Общее число вакансий в регионе достигает 50 тысяч.