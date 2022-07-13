Усолье-Сибирское, Иркутская область, 13 июля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 13 июля известило о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Жертвами мошенников стал предприниматель из Усолья-Сибирского, который лишился миллиона рублей.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенник

В полицию обратился мужчина и сообщил, что перевел аферистам крупную сумму денег. Как установили полицейские, владелец лесообрабатывающей компании решил приобрести погрузочное оборудование. На одном из интернет-сайтов он нашел объявление о продаже гидроманипулятора, стоимостью более 2 млн. рублей. Представитель челябинской фирмы отправил покупателю по электронной почте договор и реквизиты счета. Продавец заверил, что технику отправят в течение недели после получения аванса в размере половины стоимости установки.

Перечислив чуть больше миллиона рублей, бизнесмен стал ждать сообщение об отправке. Однако обещанный товар так и не поступил. Менеджер перестал выходить на связь, а сайт фирмы исчез.

Как сообщало ИА REGNUM, в Усолье-Сибирском псевдосотрудники пожарного надзора пытаются продать огнетушители по завышенным ценам.

Читайте также: В Приангарье мошенники, представляясь пожарными, торгуют огнетушителями