Москва, , 14:35 — REGNUM Уроки патриотического воспитания с участием ветеранов боевых действий прошлых конфликтов и участников специальной военной операции на Украине нужно ввести в российских школах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

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По его словам, такие уроки стоит проводить на постоянной основе, начиная с первого класса.

«Не только 1 сентября, а периодически, чтобы всем школьникам объясняли, что происходит сейчас на Украине, какие цели ставит Россия и как идет освобождение братской страны от нацизма», — считает Миронов.