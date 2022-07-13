Москва, 13 июля 2022, 14:31 — REGNUM Кремль до указов президента не комментирует кадровые дела, заявил 13 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос о возможности продолжения кадровых изменений в правительстве России.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым председатель правительства РФ будет иметь одиннадцать заместителей, в том числе заместителя — министра промышленности и торговли. Указ вступил в силу со дня его подписания.
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