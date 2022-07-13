Москва, 13 июля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Кремль до указов президента не комментирует кадровые дела, заявил 13 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Таким образом он ответил на вопрос о возможности продолжения кадровых изменений в правительстве России.

«Мы никогда кадровые дела не анонсируем. Мы по факту сообщаем о подписанных президентом указах. Не будем анонсировать и сейчас ничего», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым председатель правительства РФ будет иметь одиннадцать заместителей, в том числе заместителя — министра промышленности и торговли. Указ вступил в силу со дня его подписания.

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