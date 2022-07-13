Париж, 13 июля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Во Франции эпидемия коронавируса унесла жизни 123 человек за сутки, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Кроме того, в реанимации находятся 1158 пациентов с коронавирусом. По данным службы здравоохранения Франции, в настоящее время госпитализированы 19 160 пациентов. За сутки в больницы поступили 2389 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса института общественного мнения во Франции, жители стали меньше одобрять действия президента Эммануэля Макрона.

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