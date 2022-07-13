Махачкала, , 14:31 — REGNUM В Дагестане оказалась в поле зрения правоохранителей сотрудница налоговой инспекции в Ботлихе. Её уличили в превышении должностных полномочий, в результате чего бюджету был нанесен ущерб на сумму около 6,7 млн рублей. Следственный комитет по региону возбудил по данному факту уголовное дело, сообщили 13 июля в пресс-службе ведомства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как установлено, бывший старший государственный налоговый инспектор отдела контрольной работы Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №12 в течение нескольких лет, начиная с 2017 года, незаконно вводила в автоматизированную информационную систему «Налог-3» ложные сведения, удаляя записи о начисленных суммах транспортного налога. В результате бюджет недосчитался существенной суммы в виде налоговых поступлений от владельцев автотранспорта.

Как отметили в СКР по региону, ранее в Дагестане были привлечены к ответственности десять сотрудников и должностных лиц территориальных инспекций Федеральной налоговой службы.