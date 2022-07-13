Вологда, 13 июля 2022, 14:29 — REGNUM Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выступил с инициативой выделения дополнительной финансовой поддержки предприятиям лесопромышленного комплекса, работающим на экспорт, сообщает областное правительство.
По его словам, поиск новых рынков сбыта продукции на фоне антироссийских санкций привел к удорожанию перевозок.
Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве промышленности и торговли РФ считают, что страны Ближнего Востока, Азии, а также Южной и Центральной Америки могут стать перспективными экспортными рынками для продукции российского лесопромышленного комплекса.