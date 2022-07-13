Вологда, 13 июля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников выступил с инициативой выделения дополнительной финансовой поддержки предприятиям лесопромышленного комплекса, работающим на экспорт, сообщает областное правительство.

Пресс-служба губернатора Вологодской области Олег Кувшинников осматривает производство лесопильной продукции

По его словам, поиск новых рынков сбыта продукции на фоне антироссийских санкций привел к удорожанию перевозок.

«Мы предлагаем субсидировать транспортным предприятиям Северо-Западного федерального округа или снизить тарифы железнодорожных перевозок древесины. Если такое решение будет принято, то это позволит переориентировать экспорт продукции на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию, сбалансировать работу предприятий лесопромышленного комплекса», — отметил Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве промышленности и торговли РФ считают, что страны Ближнего Востока, Азии, а также Южной и Центральной Америки могут стать перспективными экспортными рынками для продукции российского лесопромышленного комплекса.