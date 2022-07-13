Волгоград, 13 июля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. К административной ответственности привлёк суд жителя Волгограда, который сделал непристойное фото в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в объединённой пресс-службе судов региона

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Установлено, что 34-летний мужчина 10 июля снял с себя обувь и сел в непристойной позе у подножия Вечного огня. В судебном заседании он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Постановлением суда волгоградцу назначено семь суток административного ареста. Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.