Ставрополь, 13 июля, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Ставропольском крае двоих инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД отдела МВД России по Предгорному району поймали на взяточничестве. Они получили 40 тыс. рублей за невозбуждение уголовного дела в отношении граждан, употребляющих наркотические средства, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

禁书 网 Арест

Двоих местных жителей в состоянии наркотического опьянения в припаркованном автомобиле сотрудники ДТС обнаружили при патрулировании в станице Бекешевской в сентябре 2021 года. Стражи порядка предложили наркозависимым избежать уголовного преследования за взятку. Денежные средства передал сотрудникам ДПС посредник.

Однако этот факт стал известен УФСБ России по Ставропольскому краю. Двое сотрудников полиции стали фигурантами уголовного дела о получении взятки группой лиц по предварительному сговору. А передавшего деньги обвинили в посредничестве во взяточничестве. В настоящее время всех троих ждет суд.