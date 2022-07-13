Таллин, , 14:28 — REGNUM

Кладбище

В июне нынешнего года в Таллине комиссия осмотрела 61 оставшийся без ухода участок для погребения на кладбище Хийу-Раху и 32 — на кладбище Рахумяэ, в 2021 году эти могилы были отмечены предупреждающей запиской об их возможной ликвидации.

Как сообщил эстонский портал stolitsa. ee, комиссия выявила, что 13 могильных участков были приведены в порядок и их вычеркнули из списка заброшенных, но на 80 участках ситуация осталась прежней и комиссия решила составить акты об оставшихся без ухода могилах.

«Участки, в отношении которых составлен акт, будут отведены для новых захоронений, если с момента последнего захоронения на этом месте прошло не менее 20 лет», — пояснил заместитель руководителя Таллинского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.

Согласно предписанию об использовании кладбищ, заброшенными могилами считаются заросшие травой или кустами, с нечитаемыми надписями на памятниках, ограды которых значительно поросли мхом, заржавели и разрушились, а неубранные сор и листья свидетельствуют о том, что уход очень давно не осуществлялся.

Список участков, в отношении которых был составлен акт, опубликован в Интернете на странице ЦУ «Таллинские кладбища».