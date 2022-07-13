Тунис, 13 июля 2022, 14:38 — REGNUM В Тунисе пресекли 1148 попыток незаконного пересечения границы. Как 13 июля сообщает Babnet со ссылкой на заявление Службы национальной гвардии страны.

Мигранты
Мигранты

По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2022 года в береговых водах Туниса были задержаны 9878 нелегальных мигрантов, половина из них — иностранцы.

Отмечается, что большинство из задержанных стремились покинуть Тунис и попасть на территорию ЕС морским путём. За тот же период пограничная служба предотвратила 283 попытки пересечения сухопутной границы страны, в которых участвовали 767 мигрантов.

Кроме того, отметили в ведомстве, в результате инцидентов в береговых водах Туниса с начала 2022 года погибли сотни человек.