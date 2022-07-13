Тунис, 13 июля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Тунисе пресекли 1148 попыток незаконного пересечения границы. Как 13 июля сообщает Babnet со ссылкой на заявление Службы национальной гвардии страны.

Мигранты

По данным ведомства, за первые шесть месяцев 2022 года в береговых водах Туниса были задержаны 9878 нелегальных мигрантов, половина из них — иностранцы.

Отмечается, что большинство из задержанных стремились покинуть Тунис и попасть на территорию ЕС морским путём. За тот же период пограничная служба предотвратила 283 попытки пересечения сухопутной границы страны, в которых участвовали 767 мигрантов.

Кроме того, отметили в ведомстве, в результате инцидентов в береговых водах Туниса с начала 2022 года погибли сотни человек.