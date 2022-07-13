Сеул, 13 июля 2022, 14:29 — REGNUM Новый посол США в Южной Корее Филип Голдберг официально приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает KBS.
12 июля глава американской дипмиссии посетил министерство иностранных дел Южной Кореи и вручил главе министерства Пак Чину копию верительных грамот.
В ходе беседы с главой МИД Южной Кореи Голдберг отметил важность активизации отношений между двумя странами. Посол напомнил, что стратегическое партнёрство основано на общих демократических ценностях, приверженности всеобщим правам человека и экономическом благополучии двух народов.
Он также выразил надежду на скорейшую встречу с президентом Юн Сок Ёлем, чтобы вручить ему верительные грамоты.
Читайте ранее в этом сюжете: Новый посол США прибыл в Южную Корею