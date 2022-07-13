Рига, 13 июля, 2022, 14:26 — ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM Канализация

Вечером 12 июля нынешнего года неочищенные сточные воды канализационной системы столицы Латвии сбрасывались в Даугаву, точный объем попавшей в реку загрязнений станет известен позже.

Как сообщило латвийское гостелевидение LTV, столичная канализационная система и очистные сооружения не справились с нахлынувшим потоком воды из-за обрушившегося на страну ливня. В Риге был введен аварийный режим.

Специалисты муниципального предприятия Rigas udens оправдали слив нечистот из водосборников в реку тем, что в противном случае подвалам домов и улицам Риги грозило затопление. Очистные сооружения не должны испытывать перегрузку, пояснил Каспарс Бирханс, руководитель службы насосных станций канализационной системы города. «Впервые в моей практике мне пришлось замедлить работу насосных станций», — добавил он.

Аварийные сбросы обычно проходят у местечка Волери. Однако вчера были задействованы еще две точки, предприятие не сообщает, на каком участке Даугавы это произошло.

Загрязнение Даугавы во время сильных дождей — проблема не новая, процесс находится под контролем Госслужбы окружающей среды, отметили в Комитете по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы.