Лос-Анджелес, США, 13 июля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Актриса Натали Портман рассказала, что её партнёр по фильму «Тор: Любовь и Гром» Крис Хемсворт пошёл на некоторые «жертвы» ради съёмок сцены поцелуя с ней. Об этом 13 июля пишет Variety.

Цитата из к/ф «Тор: Рагнарёк», реж. Тайка Вайтити. 2017. США, Австралия Тор

Портман призналась, что Хемсворт отказался от употребления мяса в тот день, когда они должны были снимать сцену поцелуя, потому что актриса веган. По словам артистки, её коллега должен есть мясо каждые полчаса, чтобы быть в форме для роли Тора. «Это не то, что меня злит или волнует, но он просто задумался над этим (что актриса веган — ИА REGNUM). Он просто очень хороший человек», — добавила она.

Ранее Крис Хемсворт рассказал в одном из интервью, что «провалил» первые пробы на роль Тора. По словам актёра, продюсеры рассматривали в качестве кандидата его младшего брата — Лиама Хемсворта, однако тот показался им слишком юным (ему тогда было 20 лет).