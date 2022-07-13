Пекин, , 14:25 — REGNUM Не менее трёх человек погибли и ещё пятеро числятся как пропавшие без вести в результате наводнения в юго-западной китайской провинции Сычуань. Об этом 13 июля сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местный отдел пропаганды.

Наводнение 28.mchs.gov.ru

По данным источника, в результате сильных ливней 12 июля в районе уезда Пинъу вышла из берегов река, из-за чего было нарушено движение транспорта и подача электроэнергии, а также были зафиксированы проблемы со связью.

«По состоянию на 13 июля в результате бедствия погибли три человека, пять пропали без вести, из зоны бедствия эвакуировали 109 человек», — говорится в сообщении и добавляется, что также водой было смыто несколько домов фермеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что проливные дожди и разрушительные наводнения в нескольких провинциях Афганистана за последнюю неделю привели к жертвам и огромному материальному ущербу.