Москва, , 14:25 — REGNUM Бывшего заместителя главы МЧС РФ Андрея Гуровича могут поместить под арест. На такой мере пресечения настаивает следствие. Об этом 13 июля заявили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Андрея Гуровича», — заявила представитель судебной инстанции.

Напомним, Гуровича обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По информации газеты «Коммерсантъ», бывшему заместителю министра по чрезвычайным ситуациям России инкриминируют ущерб в размере 350 млн рублей при строительстве госпиталя для лечения больных коронавирусом в Мурманской области. сам подозревает свою причастность к преступлению отрицает.

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Как сообщало ИА REGNUM, Андрей Гурович был освобождён от должности заместителя главы МЧС России 25 мая в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Причина отставки не уточнялась.