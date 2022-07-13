Рига, , 14:21 — REGNUM

Врач Publicdomainpictures.net

Проживающая под Олайне (центральная Латвия) Ария почувствовала головокружение и попыталась попасть к врачу-специалисту. Об этом сообщило латвийское издание press. lv.

Учитывая, что до этого пожилая женщина уже перенесла один микроинсульт, она испугалась за свое здоровье и проявила активность при записи в медучреждение. Однако Ария столкнулась с тем, что специалист сможет в обычном порядке принять ее не раньше 2023 года, а платный прием возможен лишь в ноябре 2022 года.

«Я говорю: вы смеетесь надо мной? У меня голова кружится, и это мой врач, но вы предлагаете прием только через год? В свою очередь платное место было на 10 ноября. Я спросила, сколько стоит визит, они сказали, что 50 евро. Я была удивлена, что за 50 евро они предлагают прием только в ноябре, когда сейчас июль», — возмущается женщина.

Она напомнила, что, согласно Основному закону (Конституции) Латвийской республики, доступ к медицинским услугам является базовым и гарантированным, однако, добавила женщина, на практике это невозможно.

В медицинском центре Земгале, куда она была направлена, очередь на прием к специалисту в настоящее время является второй по длине в стране. Самая длинная очередь — в медицинском центре в Саласпилсе (18 км к юго-востоку от Риги).