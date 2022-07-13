Курск, 13 июля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы 15 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

13 июля выявлено 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 119 тыс. 750 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 116 тыс. 819 пациентов, в том числе 48 — за последние сутки.

Всего скончались 2492 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.