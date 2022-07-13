Воронеж, 13 июля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Житель Воронежа привлечён к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, сообщили 13 июля в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

33-летний мужчина был задержан полицейскими при публичной демонстрации плаката с лозунгом, «дискредитирующим действия российской армии, направленные на защиту интересов страны и ее граждан».

На правонарушителя был составлен административный протокол, материалы передали в суд. Центральный районный суд Воронежа признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбурге суд назначил наказание в виде исправительных работ местному жителю, который в интернете распространял ложную информацию о специальной военной операции на Украине.