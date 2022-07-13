Париж, , 14:16 — REGNUM По данным опроса института общественного мнения во Франции, жители стали меньше одобрять действия президента Эммануэля Макрона, сообщает Le Figaro.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Среди 37% респондентов, одобряющих действия президента Франции, только 9% «полностью одобряют» шаги Эммануэля Макрона. Напротив, 33% респондентов «совсем не одобряют» действия президента.

Рейтинг постоянно снижался с момента переизбрания Эммануэля Макрона в апреле 2022 года. Тогда рейтинг Макрона достиг 44%. Кроме того, 51% опрошенных считают, что президент «хорошо защищает интересы Франции за границей».

Рейтинг премьер-министра Франции Элизабет Борн упал на 7 пунктов по сравнению с маем 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Transavia, дочерняя компания Air France, объявила об отмене 15% рейсов из-за забастовки бортпроводников.

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