Шри-Джаяварденепура-Котте, 13 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Шри-Ланки Ранил Викремесингхе в ходе обращения к нации объявил о создании специального комитета для восстановления законности и порядка в стране.

Шри-Ланка

«Комитет создается в целях защиты и обеспечения безопасности граждан и восстановления законности и порядка в стране», — заявил Викремесингхе.

По его словам, в состав комитета вошли начальник штаба обороны Шри-Ланки, командующие сухопутными войсками, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и начальник полиции страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса, который подписал заявление о своем уходе с 13 июля с поста главы государства, покинул страну.

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