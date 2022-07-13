Донецк, 13 июля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Кировский и Ленинский районы Донецка, а также населённые пункты Доломитное, Старомихайловка и Пантелеймоновка были обстреляны киевскими боевиками. Об этом 13 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

Уточняется, что в 12:45 (совпадает с мск) украинские нацисты выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Пантелеймоновке и в 12:50 — три мины калибра 120 мм по Старомихайловке.

Также указывается, что в 13:20 ВСУ выпустил три снаряда калибра 155 мм Кировскому и Ленинскому районам Донецка, а в 13:35 — десять мин калибра 120 мм по Доломитному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате ракетного удара по Новой Каховке со стороны ВСУ погибли два человека.