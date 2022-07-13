Курган, 13 июля 2022, 14:15 — REGNUM В Курганской области за сутки на 13 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали двух человек, выписаны по выздоровлению восемь. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».
Всего за сутки выявлено 14 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека больше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Курганской области на 13 июля выявлено 105 302 случая заражения коронавирусом, выздоровели 103 513 человек, скончались 1443 пациента (на двух человек больше, чем днём ранее).
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