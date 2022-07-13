Курган, , 14:15 — REGNUM В Курганской области за сутки на 13 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали двух человек, выписаны по выздоровлению восемь. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Борьба с коронавирусом Mos.ru

Всего за сутки выявлено 14 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 13 июля выявлено 105 302 случая заражения коронавирусом, выздоровели 103 513 человек, скончались 1443 пациента (на двух человек больше, чем днём ранее).

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