Курган, 13 июля, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 13 июля с коронавирусной инфекцией госпитализировали двух человек, выписаны по выздоровлению восемь. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Mos.ru Борьба с коронавирусом

Всего за сутки выявлено 14 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 13 июля выявлено 105 302 случая заражения коронавирусом, выздоровели 103 513 человек, скончались 1443 пациента (на двух человек больше, чем днём ранее).