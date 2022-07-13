Томск, , 14:14 — REGNUM В Томской области началось рассмотрение уголовного дела против 64-летнего учёного, которого обвиняют в государственной измене. Первое заседание прошло 12 июля, сообщает портал «VTomske».

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«В Томском областном суде рассматривается дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена» в отношении Александра Луканина», — цитирует издание пресс-службу суда.

Процесс проходит в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, учёный был задержан в сентябре 2020 года по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок, «связанных с альтернативными источниками питания».

По данным СМИ, ранее фигурант работал в НИИ ядерной физики, пока в начале 90-х годов не перешёл работать в частную фирму. Впоследствии он работал в Южной Корее и Китае.

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