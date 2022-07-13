Белгород, , 14:17 — REGNUM Лидером среди регионов ЦФО по производству стройматериалов за пять месяцев 2022 года стала Белгородская область, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе правительства региона.

Кирпичи (сс) annca

Росстат отметил, что по индексу промышленного производства «производство прочей неметаллической минеральной продукции» у Белгородской области прирост в 111,9%. Второе место у Тамбовской области — 110,1%, третью строчку разделили Курская и Липецкая области с показателем 108%.

В Белгородской области производят цемент, стеновые материалы, железобетонные изделия, кирпич и другие изделия. В отрасли занято 7,3 тысячи человек, средняя заработная плата которых превышает 50,9 тысячи рублей.

Объём отгруженной продукции белгородских производителей стройматериалов за пять месяцев 2022 года составил 14,9 млрд рублей, что на 34% больше, чем за аналогичный период 2021 года.