Рига, , 14:14 — REGNUM

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш работает дистанционно из-за положительного результата теста на коронавирус. Об этом он сообщил в соцсетях.

Кариньш сообщил, что чувствует себя хорошо и призвал всех соблюдать меры предосторожности: «Я призываю вас быть осторожными и соблюдать эпидемиологические меры безопасности, чтобы защитить себя и близких от заражения Covid-19».

В феврале 2021 года премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш привился препаратом англо-шведской компании AstraZeneca.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 11 июля 2022 года в Латвии зарегистрировано 995 новых случаев заболевания Covid-19. В последний раз такой высокий показатель заболеваемости был 21 апреля нынешнего года, когда в стране было зарегистрировано 1 133 положительных случая этого заболевания.