Ростов-на-Дону, , 14:13 — REGNUM Австрия отказалась выдать России сбежавшего от следствия бизнесмена — бывшего совладельца заводов «Актис» и «Эскорт» в Ростовской области Владимира Базияна. Он обвиняется в преднамеренном банкротстве и хищении кредитных 300 млн рублей у Чешского экспортного банка.

Флаг Австрии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В Австрии злоумышленник скрылся сразу после начала уголовного преследования, пишет «Коммерсант». Генеральная прокуратура РФ потребовала выдачи бизнесмена, однако получила отказ. Австрийские власти якобы не уверены «в надежности гарантий в соблюдении Россией прав запрашиваемого лица».

ИА REGNUM сообщало, что летом 2020 года владельца стеклотарного завода «Актис» (Новочеркасск) Владимира Базияна, подозреваемого в преднамеренном банкротстве предприятия, объявили в международный розыск. Завод обанкротился в 2017 году. Его задолженность составляла примерно 7 млрд рублей.

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