Сана, 13 июля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Песчаная буря обрушилась на некоторые регионы Йемена. Об этом сообщает Khabar agency со ссылкой на заявление представителей Метеорологических служб.

@HorvanRafaat Пыльная буря-min

По их данным, ухудшение погоды было зафиксировано в среду, 13 июля, в мухафазах Мариб, Эль-Джауф, Шабва и Хадрамаут. Пыльная буря привели к резкому снижению горизонтальной видимости, особенно в вечерние часы.

Отмечается, что непогода вызвала спад экономической активности и движения гражданского и грузового транспорта, из-за чего местные торговые точки остались без подвоза товаров.

По данным метеорологов, вслед за песчаной бурей в регион придут проливные дожди.