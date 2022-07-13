Лос-Анджелес, США, , 14:10 — REGNUM Американская телевизионная академия и Американская национальная телевизионная академия представили список номинантов на «Эмми». Пользователи Сети раскритиковали организаторов премии из-за отсутствия в списках актёров сериала «Очень странные дела».

Сэди Синк в роли Макс Цитата из т/с «Очень странные дела»

Поклонники шоу считают, что артисты, сыгравшие их любимых персонажей, заслужили быть номинированными на «Эмми». Особенно фанаты негодуют из-за отсутствия в категориях актрисы Сэди Синк, которая исполнила роль Максин Мэйфилд.

«Лауреат премии «Эмми» Сэди Синк (в моём сердце)», — пишет safesadies.

«Сэди Синк, Милли Бобби Браун и Калеб Маклафлин заслужили номинацию на премию «Эмми» только за эту сцену», — прокомментировала bella, добавив к своему посту фрагмент из финальной сцены четвёртого сезона шоу «Очень странные дела»

«Сэди Синк, Калеб Маклафлин, Милли Бобби Браун и Гейтен Матараццо не номинированы на «Эмми» — вот это будет история происхождения меня как злодея», — шутит пользователь upsidecitys.

«Вы будете сидеть здесь и говорить мне с невозмутимым лицом, что Сэди Синк не заслужила «Эмми» после её игры в «Очень странных делах-4»? Её просто ограбили», — считает sam.

ИА REGNUM напоминает, что сам сериал «Очень странные дела» был номинирован в 13 категориях. Среди них 12 — технические, и одна — «Лучший драматический сериал».

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