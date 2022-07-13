Хартум, 13 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Впервые за почти десять лет жительнице Судана вынесен смертный приговор за прелюбодеяние — ее ждет побивание камнями, передает 13 июля Guardian.

EU Civil Protection and Humanitarian Aid Operations department Женщины Судана

Полиция арестовала двадцатилетнюю Марьям Альсиед Тийраб в июне в суданской провинции Белый Нил.

Тийраб заявила, что будет обжаловать это решение. Большинство приговоров о побивании камнями, которые выносились преимущественно женщинам, отменялись в высшем суде.

Противники смертной казни опасаются, что этот приговор является признаком того, что произошедший в октябре 2021 года военный переворот заставил законодателей страны свернуть те незначительные успехи в области прав женщин, которые были достигнуты переходным правительством.

Африканский центр исследований справедливости и мира (ACJPS), расположенный в Уганде, заявил, что приговор нарушает внутреннее и международное право, и призвал к «немедленному и безоговорочному освобождению» Тийраб.

В центре считают, что женщине не был обеспечен справедливый суд, так как ей было отказано в праве на адвоката.

«Применение смертной казни через побивание камнями за прелюбодеяние — это грубое нарушение международного права, включая право на жизнь и запрет на пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание», — заявили в центре.

В 2020 году переходное правительство Судана объявило о реформах некоторых уголовных законов и правил шариата. Реформы не включали побивание камнями, однако страна ратифицировала конвенцию ООН против пыток. ACJPS заявил, что побивание камнями является одной из форм санкционированной государством пытки и нарушает обязательства страны в области прав человека.

По словам правозащитницы Жанны Генри, приговор «показывает, что в Судане всё еще применяются суровые законы шариата».