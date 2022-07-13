Гатчина, Ленинградская область, 13 июля, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Заброшенную усадьбу купцов Елисеевых в Ленинградской области выставят на торги за 19,127 млн рублей. Об этом 13 июля сообщает издание «Деловой Петербург».

(сс) CWitte Торги

В отношении объекта культурного наследия под Гатчиной утвердили условия продажи на торгах. Организатором конкурса станет ООО «Бизнес клуб «Империум». Начальная стоимость здания площадью в 1970 кв. м составит 19,127 млн рублей.

Усадьба расположена в деревне Белогорка в Гатчинском районе Ленинградской области. Дом находится на участке в 3,7 га на берегу реки Оредеж. Новый владелец будет обязан отреставрировать объект культурного наследия.

Сейчас здание находится в неудовлетворительном состоянии. Конструкция крыши утрачена из-за пожаров. Пробоины есть в декоре фасада, а территория вокруг усадьбы зарастает.